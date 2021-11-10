Маша Полякова очаровала фото на берегу океана: "самая красивая девушка на земле?"
Маша Полякова похвасталась красивыми фотографиями на берегу Индийского океана. Девушка со своей звездной мамой отдыхает на Мальдивских островах.
Новые снимки Маша опубликовала в Instagram.
"Мама сказала, что я самая красивая девушка на земле, верить или нет?", - написала 16-летняя Полякова.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
На фото Маша стоит с бокалом какого-то напитка или сока и позирует на закате в белом платье в горошек.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Подписчики девушки прокомментировали ее снимки.
- Какая ты красивая, твоя мама говорит правду;
- Для каждой мамы свои дети самые лучшие и самые красивые;
- Мама всегда права: в ее словах никогда нет лести, хитрости, и просто пустых слов. И только маме нужно верить;
- Все правильно мама говорит!
- Вау! тебе так идет этот цвет, сразу видно мама по фактам разъяснила;
- Твоя мама знает, что говорит! Красавица Машенька;
- Верить!!! Мама права, вы очень красивая девушка.
Напомним, в середине октября Маша Полякова испугала своих подписчиков фотографиями из больницы. При этом дочь "Королевы ночи" не стала раскрывать причину этого.
Мы также писали о том, что Оля Полякова похвасталась старшей дочерью-копией себя во время отдыха на Сицилии в Италии. Маша позировала, как настоящая модель, запуская руки в свои длинные рыжие волосы и принимая эффектные позы.