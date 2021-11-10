Маша Полякова очаровала фото на берегу океана: "самая красивая девушка на земле?"

Маша Полякова похвасталась красивыми фотографиями на берегу Индийского океана. Девушка со своей звездной мамой отдыхает на Мальдивских островах.

"Мама сказала, что я самая красивая девушка на земле, верить или нет?", - написала 16-летняя Полякова.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На фото Маша стоит с бокалом какого-то напитка или сока и позирует на закате в белом платье в горошек.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики девушки прокомментировали ее снимки.