Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?"

Маша Полякова похвалилася гарними фотографіями на березі Індійського океану. Дівчина зі своєю зірковою мамою відпочиває на Мальдівських островах.

"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - написала 16-річна Полякова.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На фото Маша стоїть з келихом якогось напою або соку і позує на заході сонця в білій сукні в горошок.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини прокоментували її знімки.