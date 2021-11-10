Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?"
Маша Полякова похвалилася гарними фотографіями на березі Індійського океану. Дівчина зі своєю зірковою мамою відпочиває на Мальдівських островах.
Нові знімки Маша опублікувала в Instagram.
"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - написала 16-річна Полякова.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
На фото Маша стоїть з келихом якогось напою або соку і позує на заході сонця в білій сукні в горошок.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Підписники дівчини прокоментували її знімки.
- Яка ти красива, твоя мама каже правду;
- Для кожної мами свої діти найкращі і найкрасивіші;
- Мама завжди права: в її словах ніколи немає лестощів, хитрості, і просто порожніх слів. І тільки мамі потрібно вірити;
- Все правильно мама каже!
- Вау! тобі так йде цей колір, відразу видно мама за фактами роз'яснила;
- Твоя мама знає, що говорить! Красуня Машенька;
- Вірити!!! Мама права, Ви дуже красива дівчина.
Нагадаємо, в середині жовтня Маша Полякова злякала своїх фоловерів фотографіями з лікарні. При цьому дочка "Королеви ночі" не стала розкривати причину цього.
Ми також писали про те, що Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе під час відпочинку на Сицилії в Італії. Маша позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози.