ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?"

Новость на русском →
Мальдіви, Середа 10 листопада 2021 22:15
Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: "найкрасивіша дівчина на землі?" Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Роман Мирончук

Маша Полякова похвалилася гарними фотографіями на березі Індійського океану. Дівчина зі своєю зірковою мамою відпочиває на Мальдівських островах.

Нові знімки Маша опублікувала в Instagram.

"Мама сказала, що я найкрасивіша дівчина на землі, вірити чи ні?", - написала 16-річна Полякова.

Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: &quot;найкрасивіша дівчина на землі?&quot;

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На фото Маша стоїть з келихом якогось напою або соку і позує на заході сонця в білій сукні в горошок.

Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: &quot;найкрасивіша дівчина на землі?&quot;Маша Полякова зачарувала фото на березі океану: &quot;найкрасивіша дівчина на землі?&quot;

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини прокоментували її знімки.

  • Яка ти красива, твоя мама каже правду;
  • Для кожної мами свої діти найкращі і найкрасивіші;
  • Мама завжди права: в її словах ніколи немає лестощів, хитрості, і просто порожніх слів. І тільки мамі потрібно вірити;
  • Все правильно мама каже!
  • Вау! тобі так йде цей колір, відразу видно мама за фактами роз'яснила;
  • Твоя мама знає, що говорить! Красуня Машенька;
  • Вірити!!! Мама права, Ви дуже красива дівчина.

Нагадаємо, в середині жовтня Маша Полякова злякала своїх фоловерів фотографіями з лікарні. При цьому дочка "Королеви ночі" не стала розкривати причину цього.

Ми також писали про те, що Оля Полякова похвалилася старшою дочкою-копією себе під час відпочинку на Сицилії в Італії. Маша позувала, як справжня модель, запускаючи руки в своє довге руде волосся і приймаючи ефектні пози.

Читайте LITE в Google News
Маша Полякова Шоу-бізнес
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів
З'явилися гарні фото з весілля відомої української диригентки Оксани Линів