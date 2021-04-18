Меган Маркл передала на похороны принца Филиппа особенный венок: сама прилететь не смогла

Сама же герцогиня Сассекская наблюдала за траурной церемонией по телевидению из особняка в Калифорнии, стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что Меган Маркл и принц Гарри лично выбрали цветы местного производства для того, чтобы почтить память принца Филиппа. Среди цветов был акант мягкий, широко известный как медвежьи штаны - национальный цветок Греции, и синеголовник, который также известен как морской падуб – он представляет королевских морских пехотинцев.

В венке также присутствовал колокольчик для благодарности и вечной любви, розмарин для обозначения памяти, лаванда для преданности и розы в честь июня, месяца рождения принца Филиппа.

Венок был разработан и изготовлен вручную Уиллоу Кроссли, которая занималась цветами для вечерних свадебных торжеств Гарри и Меган в Фрогмор-Гарденс и для крещения их первенца Арчи.

Рядом с венком также была записка от Меган, которая известна своим каллиграфическим почерком.