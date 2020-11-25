Меган Маркл перенесла выкидыш: почувствовала сильную боль

Меган Маркл рассказала про потерю второго ребенка

Меган Маркл была беременна вторым ребенком, но перенесла выкидыш, после того, как они с принцем Гарри переехали в США.

Герцогиня Сассекская рассказала, что с момента переезда в США в ее жизни случилась трагедия - она потеряла второго не родившегося ребенка, сообщает The New York Times

Меган описывает, как почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри.



"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - рассказала Меган.

Потом она оказалась в больнице, а принц Гарри держал ее за руку.

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - рассказала сквозь слезы герцогиня.

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию еще в ноябре 2019. Они некоторое время жили в доме на острове Ванкувер в Канаде. А в марте после полного сложения обязанностей перебрались жить в США.

Напомним, что недавно в СМИ была опубликована сенсационная новость о том, что Меган Маркл беременна и решила сбежать от принца Гарри в Мексику. Они якобы поссорились на почве выборов в США.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри обставили королеву Елизавету II в деле об элитной недвижимости.