ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меган Маркл перенесла выкидыш: почувствовала сильную боль

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 11:07
Меган Маркл перенесла выкидыш: почувствовала сильную боль Меган Маркл и принц Гарри (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл рассказала про потерю второго ребенка

Меган Маркл была беременна вторым ребенком, но перенесла выкидыш, после того, как они с принцем Гарри переехали в США.

Герцогиня Сассекская рассказала, что с момента переезда в США в ее жизни случилась трагедия - она потеряла второго не родившегося ребенка, сообщает The New York Times

Меган описывает, как почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своего первенца Арчи, а за этим последовала поездка в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри.

"Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", - рассказала Меган.

Потом она оказалась в больнице, а принц Гарри держал ее за руку.

"Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я почувствовала липкость его ладони и поцеловала его суставы, влажные от наших слез. Глядя на холодные белые стены, мои глаза потускнели", - рассказала сквозь слезы герцогиня.

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские покинули Великобританию еще в ноябре 2019. Они некоторое время жили в доме на острове Ванкувер в Канаде. А в марте после полного сложения обязанностей перебрались жить в США.

Напомним, что недавно в СМИ была опубликована сенсационная новость о том, что Меган Маркл беременна и решила сбежать от принца Гарри в Мексику. Они якобы поссорились на почве выборов в США.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри обставили королеву Елизавету II в деле об элитной недвижимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Меган Маркл
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Степанов допустил введение жесткого карантина в Украине