Меган Маркл перенесла викидень: відчула сильний біль

Меган Маркл розповіла про втрату другої дитини

Меган Маркл була вагітна другою дитиною, але перенесла викидень, після того, як вони з принцом Гаррі переїхали в США.

Герцогиня Сассекська розповіла, що з моменту переїзду в США в її житті сталася трагедія - вона втратила другу ще не народжену дитину, повідомляє The New York Times

Меган описує, як відчула сильний біль, коли міняла підгузок свого первістка Арчі, а за цим послідувала поїздка в лікарню разом з убитим горем принцом Гаррі.



"Я відчула сильний біль. Опустилася на підлогу разом з Арчі в руках, співаючи колискову, щоб заспокоїти нас обох. Веселу мелодію, що контрастує з моїм відчуттям, що щось сталося. Я обіймала мого первістка, знаючи, що втрачаю свою другу дитину", - розповіла Меган.

Потім вона опинилася в лікарні, а принц Гаррі тримав її за руку.

"Через кілька годин я лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку. Я відчула липкість його долоні і поцілувала його суглоби, вологі від наших сліз. Дивлячись на холодні білі стіни, мої очі потьмяніли", - розповіла крізь сльози герцогиня.

Зазначимо, що герцог і герцогиня Сассекські покинули Великобританію ще в листопаді 2019. Вони деякий час жили в будинку на острові Ванкувер в Канаді. А в березні після повного складання обов'язків перебралися жити в США.

Нагадаємо, що нещодавно в ЗМІ була опублікована сенсаційна новина про те, що Меган Маркл вагітна і вирішила втекти від принца Гаррі в Мексику. Вони нібито посварилися на ґрунті виборів у США.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II у справі про елітну нерухомість.