Меган Маркл сравнили со скандальной женой короля: даже платья носят похожие

Беременная Меган Маркл вместе с принцем Гарри появились в интервью Опре Уинфри, которое выйдет 7 марта и обещает стать сенсационным.

Пользователи сети говорят, что Меган скопировала укладку Уоллис, которая была у нее на одном из самых известных снимков.

Для записи интервью Маркл предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier. Знаменитость собрала волосы в хвост, оставив пробор и несколько выпущенных локонов, которые давно стали знаковыми в образе звезды.

Меган Маркл сравнили с Уоллис Симпсон

И правда, Маркл удивительно похожа на Уоллис Симпсон на фотопортрете, который был сделан в 1936 году еще до того, как она стала герцогиней. На нем она позировала в похожем платье и также с собранными волосами. Кроме того, девушки на фото приблизительно одного и того же возраста.

Интересно то, что для принца Гарри, как и для короля Эдуарда VIII, брак с "неугодной" девушкой стал судьбоносным. Обоим членам королевской семьи это подпортило, как репутацию, так и отношения с семьей.

Отметим, что американский телеканал CBS выпустил первые кадры интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В них телеведущая говорит, что пара рассказала ей "шокирующие вещи", а принц Гарри признается, что боялся повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой.