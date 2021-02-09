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Меган Маркл впервые за долгое время появилась на людях: герцогиню заподозрили в беременности

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 11:36
Меган Маркл впервые за долгое время появилась на людях: герцогиню заподозрили в беременности Меган Маркл (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл и принц Гарри сделали сюрприз участникам поэтического кружка GetLitPoet. Семейная пара неожиданно присоединилась к ним в Zoom во время видеовстречи, которая была приурочена к Месяцу афроамериканской истории.

Об этом сообщается на фан-странице Меган Маркл в Instagram.

Герцогиня Сассекская, которая наполовину является афроамериканкой, процитировала некоторые строки из ее любимых стихотворений.

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на людях: герцогиню заподозрили в беременности

Меган Маркл впервые за два месяца появилась онлайн (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)

Стоит отметить, что это было первое появление онлайн с середины декабря прошлого года. Тогда герцогиня появилась в эфире CNN. В ноябре 2020 года Меган призналась, что летом у нее был выкидыш.

При этом уже в декабре папараци сделали новые фото, после которых Маркл начали подозревать в новой беременности.

Во время онлайн-встречи с любителями поэзии фигуру герцогини видно не было, но пользователи сети считают, что она ждет ребенка. При этом есть предположение, что это будет девочка.

Поклонники Маркл заметили, что на онлайн встрече она была очень счастливой, не так как обычно, и даже немного подурнела - а это считается якобы признаком того, что женщина ждет девочку, которая "отнимает" ее красоту.

Когда герцогиня была беременна своим первенцем Арчи, то буквально вся сияла от счастья и выглядела отлично.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свой дом за 15 млн долларов.

Ранее Принц Уильям угодил в скандал из-за Меган Маркл. Его обвинили в лицемерии.

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