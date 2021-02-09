ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на людях: герцогиню запідозрили у вагітності

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 11:36
Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на людях: герцогиню запідозрили у вагітності Меган Маркл (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл і принц Гаррі зробили сюрприз учасникам поетичного гуртка GetLitPoet. Сімейна пара несподівано приєдналася до них у Zoom під час відеозустрічі, яка була присвячена до Місяця афроамериканської історії.

Про це повідомляється на фан-сторінці Меган Маркл у Instagram.

Герцогиня Сассекська, яка наполовину є афроамериканкою, процитувала деякі рядки з її улюблених віршів.

Меган Маркл вперше за довгий час з'явилася на людях: герцогиню запідозрили у вагітності

Меган Маркл вперше за два місяці з'явилася онлайн (фото: instagram.com/meghanmarkle_official)

Варто зазначити, що це була перша поява онлайн з середини грудня минулого року. Тоді герцогиня з'явилася в ефірі CNN. У листопаді 2020 року Меган зізналася, що влітку у неї був викидень.

При цьому вже в грудні папараці зробили нові фото, після яких Маркл почали підозрювати у новій вагітності.

Під час онлайн-зустрічі з любителями поезії фігуру герцогині видно не було, але користувачі мережі вважають, що вона чекає дитину. При цьому є припущення, що це буде дівчинка.

Шанувальники Маркл помітили, що на онлайн-зустрічі вона була дуже щасливою, не так, як звичайно, і навіть трохи змарніла - а це вважається нібито ознакою того, що жінка чекає дівчинку, яка "забирає" її красу.

Коли герцогиня була вагітна своїм первістком Арчі, то буквально вся сяяла від щастя і виглядала відмінно.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свій будинок за 15 млн доларів.

Раніше Принц Вільям потрапив у скандал через Меган Маркл. Його звинуватили у лицемірстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Меган Маркл королевская семья
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: такого давно не бачили