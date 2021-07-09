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Меладзе выступил на Atlas Weekend и заговорил на украинском: щиро дякую!

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 09:29
Меладзе выступил на Atlas Weekend и заговорил на украинском: щиро дякую! Фото: Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend (wikimedia byNatashaEgorova98)
Автор: Людмила Жукова

Валерий Меладзе, который недавно назвал Олю Полякову "фриком в купальнике", прилетел в Киев и спел на сцене фестиваля Atlas Weekend

Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".

Исполнитель на сцене спел такие композиции: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" и другие.

В конце выступления музыкант поблагодарил публику за теплый прием и весьма неожиданно перешел на украинский язык. Правда, сказал он на украинском всего одну фразу.

"Щиро дякую! Спасибо огромное! Спасибо от всей души. Это просто какая-то фантастика, столько прекрасных, красивых зрителей. Желаем крепчайшего здоровья вам и вашим близким. Желаем удачи, мира, любви и всего самого-самого хорошего и доброго, друзья. Светлого будущего. Чтобы мы с вами еще не раз встретились. Спасибо", - сказал Меладзе.

Скандал Меладзе и Поляковой

Напомним, что недавно у Меладзе и украинской певицы Оли Поляковой произошли стычки.

Валерий Меладзе прокомментировал секс-скандал, связанный с его братом Константином, когда Оля Полякова, Ани Лорак и другие певицы заявили, что он их домогался. Российский певец отметил, что Константин никому не делал непристойных предложений и назвал Полякову "фриком" и сравнил ее с Сергеем Зверевым. После этого Оля ответила ему и сказала, что они с братом пытаются усидеть на двух стульях, гастролируя в России и Украине и ничего не говоря о войне на Донбассе и аннексии Крыма.

Как мы ранее писали, Оля Полякова жестко прошлась по братьям Меладзе из-за "фрика в купальнике".

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Валерий Меладзе
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