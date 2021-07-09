ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меладзе виступив на Atlas Weekend і заговорив українською: щиро дякую!

Новость на русском →
П'ятниця 09 липня 2021 09:29
Меладзе виступив на Atlas Weekend і заговорив українською: щиро дякую! Фото: Валерій Меладзе виступив на Atlas Weekend (wikimedia byNatashaEgorova98)
Автор: Людмила Жукова

Валерій Меладзе, який нещодавно назвав Олю Полякову " фріком у купальнику", прилетів до Києва і заспівав на сцені фестивалю Atlas Weekend

Про це повідомляє Telegram-канал"культурна Пральня".

Виконавець на сцені заспівав такі композиції: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" та інші.

Наприкінці виступу музикант подякував публіці за теплий прийом і вельми несподівано перейшов на українську мову. Правда, сказав він українською всього одну фразу.

"Щиро дякую! Спасибі величезне! Спасибі від щирого серця. Це просто якась фантастика, стільки прекрасних, красивих глядачів. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим близьким. Бажаємо удачі, миру, любові і всього найкращого і доброго, друзі. Світлого майбутнього. Щоб ми з вами ще не раз зустрілися. Спасибі", - сказав Меладзе.

Скандал Меладзе і Полякової

Нагадаємо, що нещодавно у Меладзе й української співачки Олі Полякової відбулися сутички.

Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов'язаний з його братом Костянтином, коли Оля Полякова, Ані Лорак та інші співачки заявили, що він їх домагався. Російський співак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій і назвав Полякову "фріком" і порівняв її з Сергієм Звєрєвим. Після цього Оля відповіла йому і сказала, що вони з братом намагаються всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії і Україні і нічого не кажучи про війну на Донбасі та анексію Криму.

Як ми раніше писали, Оля Полякова жорстко пройшлася по братах Меладзе через "фріка в купальнику".

Читайте LITE в Google News
Валерій Меладзе
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Бонуси в супермаркетах: українців попередили про нову аферу
Бонуси в супермаркетах: українців попередили про нову аферу