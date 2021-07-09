Меладзе виступив на Atlas Weekend і заговорив українською: щиро дякую!

Валерій Меладзе, який нещодавно назвав Олю Полякову " фріком у купальнику" , прилетів до Києва і заспівав на сцені фестивалю Atlas Weekend

Виконавець на сцені заспівав такі композиції: "Иностранец", "100 шагов назад", "Красиво", "Сэра", "Самба белого мотылька" та інші.

Наприкінці виступу музикант подякував публіці за теплий прийом і вельми несподівано перейшов на українську мову. Правда, сказав він українською всього одну фразу.

"Щиро дякую! Спасибі величезне! Спасибі від щирого серця. Це просто якась фантастика, стільки прекрасних, красивих глядачів. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим близьким. Бажаємо удачі, миру, любові і всього найкращого і доброго, друзі. Світлого майбутнього. Щоб ми з вами ще не раз зустрілися. Спасибі", - сказав Меладзе.

Скандал Меладзе і Полякової

Нагадаємо, що нещодавно у Меладзе й української співачки Олі Полякової відбулися сутички.

Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов'язаний з його братом Костянтином, коли Оля Полякова, Ані Лорак та інші співачки заявили, що він їх домагався. Російський співак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій і назвав Полякову "фріком" і порівняв її з Сергієм Звєрєвим. Після цього Оля відповіла йому і сказала, що вони з братом намагаються всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії і Україні і нічого не кажучи про війну на Донбасі та анексію Криму.