Как месяц рождения женщины влияет на ее жизнь и судьбу

От месяца рождения женщины зависит очень многое

Месяц рождения каждой женщины имеет огромное значение и влияние на ее дальнейшую судьбу. Астрологи говорят, то когда вы родились - зимой, летом, весной или осенью - формирует вашу личность, характер.

О том, какие черты присущи женщинам по месяцу рождения пишет teawithlemon.

Женщины января

Вы отличаетесь невероятной настойчивостью, амбициозностью и стремлением к порядку. Серьезно относитесь к отношениям и жизни, консервативны во взглядах. Иногда вы бываете слишком критичны или даже придираетесь, но только потому, действительно хотите самого лучшего.

При этом собственные чувства вы предпочитаете не выказывать. Если вы родились в январе, то будете приближать к себе только избранных - тех, кого любите или тех, кто с вами на одном интеллектуальном уровне.

Женщины февраля

Вы очень романтичны и не каждый человек может понять вашу загадочную душу. У вас странное (в глазах других) воображение и мышление. Не каждый может понять вашу загадочную душу, но вам и не нужен "каждый", только - особенный.

Совет для тех, кто хочет сблизиться с женщиной февраля: если вы хотя бы один раз, хотя бы совсем на немного, обманете их - вы больше никогда не увидите их снова.

Женщины марта

Вы имеете очень сильную харизму. Очень верны и умеете хранить секреты других, которые вам с радостью доверяют. Вы очень верны и преданы, тяжело влюбляетесь, но вас легко расстроить одним неверным словом или ложным суждением.

С другой стороны, мужчин вы выбираете один раз и навсегда. Потому что мартовские дамы - однолюбы. Астрологи советуют найти мартовского мужа - ваша пара будет идеальной.

Женщины апреля

Если вы родились в апреле, вы прирожденный дипломат. Вы коммуникабельны, легко находите общий язык с любимым человеком. Единственный ваш недостаток - вы привыкли время от времени себя жалеть.

Еще апрельские женщины очень ревнивы, и любая ссора становится настоящим концом света. Но вы лучше других знаете, что такое наслаждение, и можете сделать мужчину очень счастливым. Тот, кто заполучил женщину, рожденную в апреле, сорвал джекпот.

Женщины мая

Вы упорны и преданы своим убеждениям. У вас есть свой внутренний моральный компас, и вы никогда не нарушаете его указания. Вы очень опасны для мужчин, которые вас полюбили, ведь если это не взаимно - может быть трагедия.

Астрологи говорят мужчинам, что роман с женщиной мая вы уж точно запомните на всю жизнь. Кроме того, майские женщины очень привлекательны внешне, что обычно гармонично сочетается с их сложным характером.

Женщины июня

Вы очень интересная женщина, общительная, творческая и страстная. Главный ваш недостаток - вы всегда говорите, что думаете, совсем не подбирая слов. Вам почему-то кажется, что всегда лучше сказать правду в лицо, а не говорить о ней за спиной. Так-то оно так, только вы не всегда отдаете себе отчет в том, как сильно могут слова задеть чувства других людей.

Мужчины, в руках женщины июня, часто становятся игрушками. Помните об этом, когда при знакомстве спрашиваете о дне рождения дамы.

Женщины июля

Вы отличаетесь своей честностью и откровенностью с близкими. А для всех остальных вы - загадочные, красивые и очень умные, хотя и недоступные. В повседневной жизни вы, как можете, избегаете конфликтов и до последнего момента пытаетесь остаться вежливыми.

Июльские женщины прекрасны, но помните: если вы хотя бы один раз их обманете, по любому поводу, вы потеряете их навсегда!

Женщины августа

Вы - уникальное сочетание эгоцентризма и огромного сердца. Мужчинам на самом деле лучше не связываться с вами, потому что в отношениях вы всегда победите. Редкий бриллиант мужского пола может прожить жизнь с женщиной августа и при этом не заметить, что провел его "под каблуком".

Женщины, рожденные в августе, имеют исключительное чувство юмора, но крайне не любят, когда шутят над ними. А в их присутствии мужчины всегда теряют голову.

Женщины сентября

Если вы родились в сентябре, это означает, что ваши главные качества - доброта, дисциплинированность и внешняя природная красота. Что касается отношений с мужчинами, то главное для вас - верность. Стоит вас предать один раз - и вы уже никогда этого не забудете.

В жизни вы очень осторожны, закрыты и, к сожалению, немного мстительны. Вы хотите, чтобы отношения с вами были "на всю жизнь". Мужчины, которые ищут женщину на одну ночь, могут сразу проходить мимо! С другой стороны, вы достаточно критичны в своих суждениях и оценках, а потому имеют очень высокие ожидания в отношении своих партнеров.

Женщины октября

Вы отличаетесь сильным и непоколебимым характером. Вы очень эмоциональны, но никогда не станете плакать на глазах у других людей. А еще вы очень умны, поэтому никогда не раскрываете свою душу перед каждым.

Вы знаете, что люди склонны злоупотреблять властью, которую они получают над другими. Вас очень часто ненавидят другие женщины, потому что завидуют. Октябрьские дамы всегда получают лучших мужчин и проживают достойную жизнь.

Женщины ноября

Вы всегда будете впереди других, вы активны, последовательны, легко видите ложь. Поэтому играть на ваших чувствах категорически нельзя! Ведь конец таких грязных игрищ всегда будет худшим. С другой стороны, вы - настоящий огонь! С вами никогда не бывает скучно.

Главное для спутников ноябрьских женщин: никогда не спрашивайте их мнение по любому поводу, если не готовы услышать правду.

Женщины декабря

Если вы родились в декабре, у вас крайне нетерпеливый характер, а также невероятная изобретательность. А от природы вы обладаете способностью быть счастливой, даже если все плохо - вы выйдете из ситуации победительницей.

А еще вы лучше всех знаете, как поднять настроение своему мужчине. Ваш секрет - открытое сердце. Жизнь женщину декабря не пугает и не может ранить, а в итоге она получает все, что захочет.

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