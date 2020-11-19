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Международный день мужчин: лучшие поздравления и открытки

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 06:15
Международный день мужчин: лучшие поздравления и открытки Международный день мужчин 2020 (фото: freepic.com)
Автор: Lite

19 ноября во всем мире отмечают Международный день мужчин

Международный день мужчин празднуется 19 ноября. Впервые его отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Это была инициатива доктора Джерома Тилуксинга. Именно он заметил, что в мире нет единого праздника как для мужчин, так и для маленьких мальчиков и подростков. Впоследствии эту идею поддержали другие страны и сейчас Международный день мужчин признан официальным праздником в более чем 50 странах мира. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и ООН.

Цель создания этого праздника – это привлечь внимание к гендерной дискриминации и проблемам неровностей полов. В первую очередь организаторы праздника хотели обратить внимание на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, а также позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

Ежегодно в этот праздник освещают разные темы, которые связаны с мужчинами – мужское здоровье, излечения и прощения, позитивная роль мужчин. Темы не являются обязательными и в каждой стране могут выбирать свои, более актуальные.

Лучшие поздравления в стихах!

Такой день праздновать есть множество причин,
Ох, как много мы хотим пожелать,
Сегодня ведь Всемирный день мужчин!
Так давайте же их поздравлять!
Улыбаться, петь, стихи читать,
Нести охапками цветы мужчинам,
Родные, мужества вам всем не занимать,
У нас для радости, конечно, есть причина!

***

Сколько разных на свете мужчин:
Умных, сильных, крутых или скромных...
И, конечно, найдется один,
Кто всегда день рожденья твой помнит.

Жизнь без них — просто серый туман,
В нем теряются женские души,
Так давайте же выпьем за то,
Что мужчина, как воздух, нам нужен!

***

Тебе я посвящаю эти строки,
О самый лучший, из мужчин.
С тобой в лесу не страшны волки,
Ты смел и ловок, и это ты один.
У женщин вызываешь этим гордость,
Насыщенную мужеством твоим.

***

Мужчины — опора семьи,
Знак силы и власти,
И женской любви!
И в их всемирный день
Поздравить вовсе нам не лень!
Сказать «Спасибо»
За то, что вы есть,
Комплиментов отвесить
Миллион в вашу честь!
Вы сильны, храбры, учтивы,
Пропускаете дам вперёд.
Галантные кавалеры нас окружают,
Очень любит вас женский народ!
Раскройся празднику, ведь, это стоит,
Узнать, что значит день мужчин.

Лучшие поздравления в открытках

Международный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиМеждународный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиМеждународный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиМеждународный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиМеждународный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиМеждународный день мужчин: лучшие поздравления и открыткиКак мы ранее писали, когда будет отмечаться День студента и наступит Черная пятница.

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