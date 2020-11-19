Міжнародний день чоловіків: найкращі привітання та листівки
19 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день чоловіків
Міжнародний день чоловіків святкується 19 листопада. Вперше його відзначили в 1999 році в Тринідаді і Тобаго. Це була ініціатива доктора Джерома Тилуксинга. Саме він помітив, що в світі немає єдиного свята як для чоловіків, так і для маленьких хлопчиків і підлітків. Згодом цю ідею підтримали інші країни і зараз Міжнародний день чоловіків визнаний офіційним святом в більш ніж 50 країнах світу. Згодом це свято знайшло підтримку в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Близького Сходу, Європи і ООН.
Мета створення цього свята – це привернути увагу до гендерної дискримінації та проблем нерівностей підлоги. В першу чергу організатори свята хотіли звернути увагу на збереження здоров'я хлопчиків і чоловіків, а також позитивний вплив чоловіків на сім'ю та виховання дітей.
Щороку в це свято висвітлюють різні теми, які пов'язані з чоловіками – чоловіче здоров'я, лікування і прощення, позитивна роль чоловіків. Теми не є обов'язковими і у кожній країні можуть вибирати свої, більш актуальні.
Найкращі привітання у віршах!
Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
***
У День чоловіків від серця вітаю
Всіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоб жінок поважали і цінували,
Щоб кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
А в роботі кожен був босом!
***
Мій чоловік – моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
***
Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!
Найкращі вітання в листівках
Як ми раніше писали, коли відзначатиметься День студента і настане Чорна п'ятниця.