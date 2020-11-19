Міжнародний день чоловіків: найкращі привітання та листівки

19 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день чоловіків

Міжнародний день чоловіків святкується 19 листопада. Вперше його відзначили в 1999 році в Тринідаді і Тобаго. Це була ініціатива доктора Джерома Тилуксинга. Саме він помітив, що в світі немає єдиного свята як для чоловіків, так і для маленьких хлопчиків і підлітків. Згодом цю ідею підтримали інші країни і зараз Міжнародний день чоловіків визнаний офіційним святом в більш ніж 50 країнах світу. Згодом це свято знайшло підтримку в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Близького Сходу, Європи і ООН.

Мета створення цього свята – це привернути увагу до гендерної дискримінації та проблем нерівностей підлоги. В першу чергу організатори свята хотіли звернути увагу на збереження здоров'я хлопчиків і чоловіків, а також позитивний вплив чоловіків на сім'ю та виховання дітей.

Щороку в це свято висвітлюють різні теми, які пов'язані з чоловіками – чоловіче здоров'я, лікування і прощення, позитивна роль чоловіків. Теми не є обов'язковими і у кожній країні можуть вибирати свої, більш актуальні.

Найкращі привітання у віршах!

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

***

У День чоловіків від серця вітаю

Всіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоб жінок поважали і цінували,

Щоб кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

А в роботі кожен був босом!

***

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День чоловіків!

Найкращі вітання в листівках

Як ми раніше писали, коли відзначатиметься День студента і настане Чорна п'ятниця.