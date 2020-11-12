Международный день мужчин: когда празднуем и какие есть традиции этого праздника

Международный день мужчин отмечают в 50 странах мира с 1999 года

Международный день мужчин (International Men's Day) – сравнительно молодой праздник. Первыми его начали отмечать в Тринидаде и Тобаго в 1999 году. Потом этот праздник поддержали в Австралии, странах Карибского бассейна, Южной Америке, Европе, Азии. Сейчас этот праздник признан в ООН, ЮНЕСКО и в 50 странах мира. Официальная дата этого праздника – 19 ноября.

Что за праздник – Международный день мужчин

Цель создания этого праздника – это привлечь внимание к гендерной дискриминации и проблемам неровностей полов. В первую очередь организаторы праздника хотели обратить внимание на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, а также позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей.

Впервые об этом празднике заговорили еще в 1960 году, однако тогда идея не нашла поддержки. В начале 1990-х были проведены мероприятия по инициативе профессора Томаса Оастера, который руководил Центром мужских исследований. В 1994 и 1995 году он пробовал провести снова праздники в феврале, но его инициатива не нашла поддержку. И только в 1999 году было принято решение учредить праздник Международного дня мужчин и определить единую дату – 19 ноября. Идею поддержали со стороны ООН и Юнеско.

Ежегодно в этот праздник освещают разные темы, которые связаны с мужчинами – мужское здоровье, излечения и прощения, позитивная роль мужчин. Темы не являются обязательными и в каждой стране могут выбирать свои, более актуальные.

Как отмечают Международный день мужчин

Организаторы праздника утверждают, что этот день отличается от Всемирного дня мужчин, который празднуют в первую субботу ноября и Дня отца, который отмечают в третье воскресенье июня. В этот день не поздравляют всех мужчин подряд, а скорее уделяют особое внимание обсуждению проблем сильной половины человечества.

Проводятся общественные семинары, мероприятия в школах, тематические программы на радио и телевидении, мирные демонстрации, шествия, круглые столы и культурные мероприятия. Однако в каждой стране формат празднования является индивидуальным. Несмотря на то, что этот праздник отмечается более, чем в 50 странах мира, нигде этот день выходным не является.

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