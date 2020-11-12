Міжнародний день чоловіків: коли святкуємо і які є традиції цього свята

Міжнародний день чоловіків відзначають в 50 країнах світу з 1999 року

Міжнародний день чоловіків (International Men's Day) – порівняно молоде свято. Першими його почали відзначати в Тринідаді та Тобаго в 1999 році. Потім це свято підтримали в Австралії, країнах Карибського басейну, Південній Америці, Європі, Азії. Зараз це свято визнане в ООН, ЮНЕСКО і в 50 країнах світу. Офіційна дата цього свята – 19 листопада.

Що за свято – Міжнародний день чоловіків

Мета створення цього свята – це привернути увагу до гендерної дискримінації та проблем нерівностей статі. В першу чергу організатори свята хотіли звернути увагу на збереження здоров'я хлопчиків і чоловіків, а також позитивний вплив чоловіків на сім'ю та виховання дітей.

Вперше про це свято заговорили ще в 1960 році, проте тоді ідея не знайшла підтримки. На початку 1990-х були проведені заходи за ініціативою професора Томаса Оастера, який керував Центром чоловічих досліджень. У 1994 і 1995 році він пробував знову провести свята в лютому, але його ініціатива не знайшла підтримки. І тільки в 1999 році було прийнято рішення заснувати свято Міжнародного дня чоловіків і визначити єдину дату – 19 листопада. Ідею підтримали з боку ООН та ЮНЕСКО.

Щороку в це свято висвітлюють різні теми, які пов'язані з чоловіками – чоловіче здоров'я, лікування і прощення, позитивна роль чоловіків. Теми не є обов'язковими й у кожній країні можуть вибирати свої, більш актуальні.

Як відзначають Міжнародний день чоловіків

Організатори свята стверджують, що цей день відрізняється від Всесвітнього дня чоловіків, який святкують у першу суботу листопада Дня батька, який відзначають у третю неділю червня. В цей день вітають не всіх чоловіків поспіль, а швидше приділяють особливу увагу обговоренню проблем сильної половини людства.

Проводяться громадські семінари, заходи в школах, тематичні програми на радіо і телебаченні, мирні демонстрації, ходи, круглі столи та культурні заходи. Проте в кожній країні формат святкування є індивідуальним. Попри на те, що це свято відзначається більше, ніж у 50 країнах світу, ніде цей день не є вихідним.

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