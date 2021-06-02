Мезороллер и пилинг: косметолог рассказала об экстренной помощи сухим губам

Кожа губ - тонкая и нежная, как и ее липидный барьер. Однако, обновляется она быстро, отлично регенерируется и вполне неплохо защищена. Но постоянное использование бальзамов для губ эти ее способности подавляет.
Об этом рассказала в своем Instagram косметолог Яна Фокси.
Оптимальный уход за кожей губ спасет от сухости и раздражений:
Как быстро привести губы в норму (фото: pexels.com)
У вируса нет шансов: нутрициолог назвала топ продуктов от герпеса
Чтобы стимулировать обновление кожи губ (ведь на губах кожа тоже стареет, причем, гораздо быстрее) можно использовать мезороллер и на губах.