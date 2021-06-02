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Мезороллер и пилинг: косметолог рассказала об экстренной помощи сухим губам

Автор: Татьяна Турчаникова

Кожа губ - тонкая и нежная, как и ее липидный барьер. Однако, обновляется она быстро, отлично регенерируется и вполне неплохо защищена. Но постоянное использование бальзамов для губ эти ее способности подавляет.

Об этом рассказала в своем Instagram косметолог Яна Фокси.

Оптимальный уход за кожей губ спасет от сухости и раздражений:

  • Исключите зубные пасты с фтором - они опасны для организма, и для кожи губ в частности. Пасты с ментолом и эвкалиптом тоже крайне нежелательны: они раздражают кожу.
  • Очищение проводится той же мягкой пенкой, которой вы очищаете кожу лица (а если был макияж - двухфазным средством и / или гидрофильным).
  • Увлажнять кожу губ постоянно нельзя. 1-2 раза в день - это максимум. Я это делаю пару раз в неделю. Если это правило нарушать, можно "подсесть" на бальзамы и обмазываться ими каждый час, потому что по-другому уже не получится.

Как быстро привести губы в норму (фото: pexels.com)

  • В бальзамах для губ избегайте пчелиного воска (на постоянной основе), ментола, эвкалипта, перца, эфирных масел, камфора и ароматизаторов. Они по разным причинам отрицательно влияют на липидный барьер кожи.
  • Защита от солнца для кожи губ - это разного рода стики, которые компактны и удобны для обновления. Можно использовать и ваш обычный spf-крем, если вы не облизываете губы и вам комфортно.
  • Активы для кожи губ существуют - и ретинол, и пептиды, и даже витамин С.
  • Пилинг для губ тоже есть. Поэтому даже если вы - искушенный пользователь косметики и не знаете, чем бы себя удивить - это оно.

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  • Чтобы стимулировать обновление кожи губ (ведь на губах кожа тоже стареет, причем, гораздо быстрее) можно использовать мезороллер и на губах.

  • Если губы нужно восстановить за ночь, можно использовать специальную ночную маску для губ.
  • И да, вроде бы это очевидно, но все же, не облизывайте, не кусайте губы и не сдирайте с них чешуйки.
  • Если у вас будет возможность побывать во Франции, обязательно приобретите в аптеке мазь Homeoplasmine. Эта чудная мазь помогает при сухости и повреждениях всего, что только можно высушить и повредить.

Напомним, косметолог раскрыла секреты по домашнему уходу за кожей.

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