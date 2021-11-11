Минус пара кило: стилист показала, какие брюки визуально стройнят
Одно дело - выбрать актуальные модели брюк, совсем другое - найти такие брюки, которые еще и стройнят!
Стилист Ольга Стильно-доступно показала в своем Instagram яркие и трендовые модели брюк брюк, которые корректируют фигуру.⠀
Брюки по типу фигуры (фото: instagram.com/hoskelsa)
Как выбрать брюки по типу фигуры
- Брюки для фигуры "прямоугольник"
Хорошим выбором могут стать брюки карго. Они слегка увеличат бедра, благодаря чему сделают фигуру более выразительной, а талию - более стройной, особенно, если сочетать такую модель с объемным заправленным верхом.
Также обратить внимание стоит на модель paper beg, они сделают талию более контрастной. Но при выборе данной модели большое значение имеет длина. Брюки полной длины скорректирую фигуру - и сделают талию более утонченной, а длина 7/8 способна создать более грузный образ.
- Для фигуры "груша"
Объемные бедра смотрятся очень женственно. И подчеркнуть красивые бедра можно с помощью модели каррат полуприлегающего кроя. Однако, если вы хотите немного скрыть бедра, обратите внимание на слаксы, особенно в сочетании с обувью на каблуке и длиной 7/8 они помогут облегчить и вытянуть силуэт.
- Для фигуры "перевернутый треугольник"
Уравновесить фигуру можно с помощью брюк-бананов и paper beg. Также хорошим выбором будут модели с высокой посадкой. Брюки-дудочки тоже могут подойти, если не утяжелять верхнюю часть образа. При выборе данной модели силуэт нужно вытягивать и облегчать.
- Для фигуры "яблоко"
Хорошим выбором будут модели со средней посадкой, а также длина в пол. Красивые стройные ножки можно подчеркнуть с помощью дудочек или слаксов.
- Для фигуры "песочные часы"
Для данного типа фигуры могут подойти любые модели брюк. Однако не стоит забывать уравновешивать силуэт и, добавляя объем в нижней части, также использовать объемный верх и подчеркивать талию.
Как скорректировать фигуру при помощи брюк
- Удлинить ноги
- Добавить объем бедрам
- Сузить талию
- "Сделать" ноги стройнее
- Немного "убавить" роста
- Сделать бедра более выразительными
Как скорретиктировать фигуру при помощи брюк (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист показала самые актуальные модели брюк в 2022 году.