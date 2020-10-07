В Минздраве рассказали, кому категорически нельзя лечить коронавирус дома
Коронавирус нельзя лечить амбулаторно этой категории пациентов
В Минздраве рассказали про группы людей, которым противопоказано лечение коронавируса амбулаторно, то есть дома с посещением больницы или визитами врача.
Так, в Telegram-канале НСЗУ перечислили группы риска, которым при диагнозе COVID-19 нужно обязательно нужно лечиться в больницу. К ним относятся пациенты с:
- тяжелыми хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы;
- почечной недостаточностью;
- иммуносупрессивными состояниями (первичным и вторичным иммунодефицитом);
- тяжелыми аллергическими заболеваниями или состояниями;
- аутоиммунными заболеваниями.
Также лечиться в больнице обязательно должны пациенты с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:
- удушье;
- затрудненное дыхание;
- кровохарканье;
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
- изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).
Кроме того, в стационар должны обязательно ехать пациенты, у которых повышается (выше 38°C) и плохо поддается коррекции температура.
"Решение о месте лечения принимает не пациент, а ваш семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния", - уточнили в НСЗУ.
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