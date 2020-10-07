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У МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 19:02
У МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірус не можна лікувати амбулаторно цій категорії пацієнтів

У МОЗ розповіли про групи людей, яким протипоказане лікування коронавірусу амбулаторно, тобто вдома з відвідинами лікарні або візитами лікаря.

Так, в Telegram-каналі НСЗУ перерахували групи ризику, яким при діагнозі COVID-19 потрібно обов'язково потрібно лікуватися в лікарні. До них належать пацієнти з:

  • тяжкими хронічними захворюваннями легень і серцево-судинної системи;
  • нирковою недостатністю;
  • імуносупресивними станами (первинним і вторинним імунодефіцитом);
  • тяжкими алергічними захворюваннями або станами;
  • аутоімунними захворюваннями.

Також лікуватися у лікарні обов'язково повинні пацієнти з симптомами, які характеризують середньо-важкий і важкий перебіг хвороби:

  • задуха;
  • утруднене дихання;
  • кровохаркання;
  • шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);
  • зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Крім того, в стаціонар повинні обов'язково їхати пацієнти, у яких підвищується (вище 38°C) і погано піддається корекції температура.

"Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМП, яку викликають у випадку різкого погіршення стану", - уточнили в НСЗУ.

Раніше ми писали, що світові загрожує нова глобальна інфекція, яка буде дорівнювати коронавірусу і призведе до десятків мільйонів смертей.

Також повідомлялося, що відомий лікар з Ізраїлю розповів, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень.

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