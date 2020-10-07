У МОЗ розповіли, кому категорично не можна лікувати коронавірус вдома
Коронавірус не можна лікувати амбулаторно цій категорії пацієнтів
У МОЗ розповіли про групи людей, яким протипоказане лікування коронавірусу амбулаторно, тобто вдома з відвідинами лікарні або візитами лікаря.
Так, в Telegram-каналі НСЗУ перерахували групи ризику, яким при діагнозі COVID-19 потрібно обов'язково потрібно лікуватися в лікарні. До них належать пацієнти з:
- тяжкими хронічними захворюваннями легень і серцево-судинної системи;
- нирковою недостатністю;
- імуносупресивними станами (первинним і вторинним імунодефіцитом);
- тяжкими алергічними захворюваннями або станами;
- аутоімунними захворюваннями.
Також лікуватися у лікарні обов'язково повинні пацієнти з симптомами, які характеризують середньо-важкий і важкий перебіг хвороби:
- задуха;
- утруднене дихання;
- кровохаркання;
- шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея);
- зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
Крім того, в стаціонар повинні обов'язково їхати пацієнти, у яких підвищується (вище 38°C) і погано піддається корекції температура.
"Рішення про місце лікування приймає не пацієнт, а ваш сімейний лікар. Або бригада ЕМП, яку викликають у випадку різкого погіршення стану", - уточнили в НСЗУ.
Раніше ми писали, що світові загрожує нова глобальна інфекція, яка буде дорівнювати коронавірусу і призведе до десятків мільйонів смертей.
Також повідомлялося, що відомий лікар з Ізраїлю розповів, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень.