"Мир - это ответ": Шэрон Стоун трогательно поддержала Украину (видео)

Голливудская актриса Шэрон Стоун снова поддержала Украину, в которую вторглась Россия. Так, звезда не стала молчать и зажгла свечку в память о погибших людях Киевской области.

"Мы зажигаем эту свечу в честь украинцев и посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: "Вас так любят". Мы сожалеем о ваших потерях, и мы с вами в наших сердцах. "Мир - это ответ", - подписала Стоун видеоролик.

Напомним, что Шэрон Стоун - одна их тех звезд, кто не стал молчать, а поддержал украинцев и осудил агрессивное нападение на нашу страну Россией.