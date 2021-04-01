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"Мисс Украина" не может попасть на "Мисс Вселенная": девушке не дают визу в США

Автор: Роман Мирончук

У победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизаветы Ястремской проблемы с получением визы в США. Из-за этого она может не попасть на международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.

Об этом сообщается на странице "Мисс Украина Вселенная" в Facebook.

Из-за сложившейся ситуации президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова обратилась к временной поверенной в делах США Кристины Квин с просьбой посодействовать в получении визы для Елизаветы.

"Наша "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская должна принять участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020", проведение которого было отложено из-за пандемии на 16 мая 2021, который состоится в Майами, США и подготовка к которому стартует 6 мая", - отметила Филимонова.

Елизавета Ястремская (фото: facebook.com/MissUniverseUkraine)

По ее словам, визовые офицеры решили подумать, поскольку по стечению обстоятельств родная сестра Елизаветы вышла замуж за гражданина США и проживает с ним сейчас в Майами.

Также их смутил тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" должны быть незамужние и не иметь детей.

Стоит отметить, что это уже второй раз победительнице "Мисс Украина Вселенная" отказывают в визе в США. В 2019 году подобные проблемы были у победительницы Анастасии Субботы. Тогда ей отказали первый раз из-за того, что ее мать живет в США.

Напомним, украинская поп-звезда рассказала, как ее избивал муж-певец.

Ранее Тина Кароль заинтриговала образом белой королевы.

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