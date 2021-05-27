Мисс Украина Вероника Дидусенко записала эмоциональное видео: "я продолжаю борьбу"

Но, к сожалению, не так часто модели занимаю топ-места на конкурсах.

Украинкие девушки славятся своей красотой на весь мир, многие украинки-модели мечтают о мировом признании и международных контрактах. Девушки с детства хотят представлять Украину на конкурсах красоты.

Мисс Украина 2018 Вероникой Дидусенко поделилась в Instagram опытом и наблюдениями о том, чего украинским участницам конкурсов не хватает для получения наивысших результатов на международной арене.

Вероника Дидусенко с сыном (фото: Master Management 360)

Вероника записала эмоциональное видеообращение ко всем девушкам, которые мечтают о конкурсах красоты.

Дидусенко считает, что всем тем, кто мечтает о победе в конкурсе красоты и карьере модели следует помнить, что конкурс красоты - это не только о красоте! Это о знаниях, правильной коммуникации, умении с легкостью использовать эти знания, а также о социальной осознанности и ответственности.



Советы моделям, которые мечтают о международной славе

Не теряйте время и учитесь!

Я, например, недавно прошла замечательную программу по лидерству и этике в Гарвардском университете, и в течение 3-х месяцев имела возможность послушать интересных лекторов, и не только пообщаться с одногруппниками из разных стран, но и просто подружиться с ними! Ищите и используйте все возможности для обучения!

Быть моделью - это не только быть красивой (фото: Master Management 360)

Следите за глобальными новостями и трендами!

Будьте в центре событий! И особенно во время пандемии.

Обязательно изучайте и совершенствуйте знание иностранных языков.

Помните, что английский язык - обязательный, а в некоторых случаях испанский, французский и даже китайский могут пригодиться. На международной арене важно общаться без преград! Так вы сможете с легкостью представить себя, страну и без проблем общаться с другими участниками.

Выберите для себя важную социальную тему и погрузитесь в нее.

Поставьте перед собой цель - стать экспертом в этой теме, и, опять же, учитесь. Объединяйте единомышленников вокруг своей идеи! И у вас обязательно все получится, так вы поможете не только тем, кто в этом нуждается, но и себе! Станете лучше! - добавила Вероника Дидусенко.

Роли модели и матери в 21 веке, по мнению Вероники, вполне можно совместить (фото: Master Management 360)

Также Вероника подчеркнула, что продолжает борьбу с устаревшими правилами конкурсов красоты, которые запрещают матерям и замужним женщинам участвовать в конкурсах.

"Я продолжаю борьбу за пересмотр и изменение правил, чтобы скорее приблизить тот день, когда все глобальные конкурсы красоты станут инклюзивными и более современными! И мы больше никогда не увидели в анкетах для участия, в 21 веке, дискриминационные правила об отсутствии детей и запрет брака", - рассказала Вероника.

Вероника Дидусенко (фото: Master Management 360)

Справка Lite. В 2018 году Вероника стала победительницей конкурса "Мисс Украина", однако была дисквалифицирована из-за того, что у нее есть сын. Это дало старт общественной организации #righttobeamother. Кампания широко известна в мире - более 1000 публикаций в глобальных медиа и поддержка мировых СМИ.