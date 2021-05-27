Міс Україна Вероніка Дідусенко записала емоційне відео: "я продовжую боротьбу"

Але, на жаль, не так часто моделі займаю топ-місця на конкурсах.

Українські дівчата славляться своєю красою на весь світ, українки-моделі мріють про світове визнання і міжнародні контракти. Дівчата з дитинства хочуть представляти Україну на конкурсах краси.

Міс Україна 2018 Веронікою Дідусенко поділилася в Instagram своїм досвідом і спостереженнями про те, чого українським учасницям конкурсів не вистачає для отримання найвищих результатів на міжнародній арені.

Вероніка Дідусенко з сином (фото: Master Management 360)

Вероніка записала емоційне відеозвернення до всіх дівчат, які мріють про конкурси краси.

Дідусенко вважає, що всім тим, хто мріє про перемогу в конкурсі краси і кар'єрі моделі слід пам'ятати, що конкурс краси - це не тільки про красу! Це про знання, правильну комунікацію, вміння з легкістю використовувати ці знання, а також про соціальну усвідомленість і відповідальність.



Поради моделям, які мріють про міжнародну славу

Не втрачайте час і вчіться!

Я, наприклад, нещодавно пройшла чудову програму з лідерства та етики в Гарвардському університеті і протягом 3-х місяців мала можливість послухати цікавих лекторів - і не тільки поспілкуватися з одногрупниками з різних країн, а й просто подружитися з ними! Шукайте і використовуйте всі можливості для навчання!

Бути моделлю - це не тільки бути красивою (фото: Master Management 360)

Слідкуйте за глобальними новинами і трендами!

Будьте в центрі подій! І особливо під час пандемії.

Обов'язково вивчайте і вдосконалюйте знання іноземних мов.

Пам'ятайте, що англійська мова - обов'язкова, а в деяких випадках іспанська, французька і навіть китайська можуть стати в нагоді. На міжнародній арені важливо спілкуватися без перешкод! Так ви зможете з легкістю представити себе, країну і без проблем спілкуватися з іншими учасниками.

Виберіть для себе важливу соціальну тему і пориньте в неї.

Поставте перед собою мету - стати експертом в цій темі, і, знову ж таки, вчіться. Об'єднуйте однодумців навколо своєї ідеї! І у вас обов'язково все вийде, так ви допоможете не тільки тим, хто цього потребує, але і собі! Станете краще! - додала Вероніка Дідусенко.

Ролі моделі та матері в 21 столітті, на думку Вероніки, цілком можна поєднати (фото: Master Management 360)

Також Вероніка підкреслила, що продовжує боротьбу із застарілими правилами конкурсів краси, які забороняють матерям і заміжнім жінкам брати участь у конкурсах.

"Я продовжую боротьбу за перегляд і зміну правил, щоб швидше наблизити той день, коли всі глобальні конкурси краси стануть інклюзивними і більш сучасними! І ми більше ніколи не побачили в анкетах для участі, в 21 столітті, дискримінаційні правила про відсутність дітей і заборону шлюбу", - розповіла Вероніка.

Вероніка Дідусенко (фото: Master Management 360)

Довідка Lite. У 2018 році Вероніка стала переможницею конкурсу "Міс Україна", проте була дискваліфікована через те, що у неї є син. Це дало старт громадській організації #righttobeamother. Кампанія широко відома у світі - понад 1000 публікацій у глобальних медіа та підтримка світових ЗМІ.