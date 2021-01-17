Модница Каменских озадачила сеть пикантным пляжным нарядом: что-то непонятное

Настя Каменских проводит последний день с Потапом на Мальдивах. Пара интересуется погодными условиями в Киеве и не представляет, как из жаркого климата привыкнет к лютым украинским морозам. А пока певица делится курортными фото, заряженными счастьем и позитивом.

Артистка поделилась завораживающими кадрами с пляжа у океана в окружении пальм и тропической зелени. Поклонники моментально обратили внимание на наряд звезды, ведь она еще та модница! Так, Настя выбрала легкую свободную рубашку и трендовую модель джинсовых шорт, котрые не сдают лидерски позиций который сезон - шорты с "вывернутыми" карманами.

"Хочу запомнить каждую секундочку пребывания в этом удивительно красивом месте", - заявила Настя.

Настя показала свой модный пляжный лук (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я не пойму - рубашка что ли в шорты заправлена?", "Странно смотрится наряд", - заметил кто-то из поклонников звезды. "Ну, это как пальто в брюки - зато не как у всех", - отметил другой юзер. "Это не рубашка заправлена, а модель шорт такая ,которые, кстати, носят не первый сезон", - поправила комментаторов одна из поклонниц артистки.

"Красавица! С шортами правда непонятно, спереди отсутствуют,но сзади есть", - отметил еще один фолловер. "Очень красивые живые фото!", "Красавица выглядишь прекрасно!", "Как всегда невероятная красотка", "Один сплошний позитивчик", "Круто фотка счастья", - делились своим мнением поклонники Насти.

Напомним, что ранее Настя Каменских занялись подводным плаванием и встретилась под водой с акулой.