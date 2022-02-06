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"Могу оставить его себе?": фото преступника свело с ума британских женщин

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Великобритания, Воскресенье 06 февраля 2022 10:18
"Могу оставить его себе?": фото преступника свело с ума британских женщин Фото преступника свело с ума тысячи женщин (фото: pixabay.com)
Автор: Сергей Кулик

В Великобритании задержали преступника, чье фото стало вирусным в сети. Теперь множество женщин признаются ему в любви.

Об этом сообщает издание The Independent.

37-летний Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Через некоторое время мужчину выпустили по УДО, однако в конце января он нарушил условия освобождения и пустился в бега.

После того как полиция графства Уэст-Йоркшир выложила снимок преступника, многие британские женщины были им очарованы. Благодаря привлекательной внешности Кэхилл превратился в "самого сексуального преступника" Великобритании, а влюбленные женщины стали признаваться в комментариях грабителю в любви.

&quot;Могу оставить его себе?&quot;: фото преступника свело с ума британских женщин

"Cамый сексуальный преступник" Великобритании (фото: FOX10)

"У меня тоже есть наручники", - сообщила одна из британок. "Если я его найду, можно оставить его себе?" - поинтересовалась другая.

Полиции Уэст-Йоркшира удалось задержать его и вернуть в тюрьму в течение недели. Впрочем, это обстоятельство не повлияло на интерес к грабителю. Правоохранители считают, что привлекательность Кэхилла сыграла с ним злую шутку, так как его фото в считаные часы разлетелось по социальным сетям, и долго скрываться при такой популярности было просто невозможно.

Ранее мы писали, что британец, захвативший синагогу в Техасе, был известен спецслужбам

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