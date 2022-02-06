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"Можу залишити його собі?": фото злочинця звело з розуму британських жінок

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Неділя 06 лютого 2022 10:18
"Можу залишити його собі?": фото злочинця звело з розуму британських жінок Фото злочинця звело з розуму тисячі жінок (фото: pixabay.com)
Автор: Сергій Кулик

У Великій Британії затримали злочинця, чиє фото стало вірусним у мережі. Тепер багато жінок освідчуються йому в коханні.

Про це повідомляє видання The Independent.

37-річний Джонатан Кехілл отримав ув'язнення за пограбування. Через деякий час чоловіка випустили по УДВ, однак наприкінці січня він порушив умови визволення і втік.

Після того, як поліція графства Вест-Йоркшир виклала знімок злочинця, багато британських жінок були ним зачаровані. Завдяки привабливій зовнішності Кехілл перетворився на "найсексуальнішого злочинця" Великобританії, а закохані жінки стали признаватись в коментарях грабіжнику в коханні.

&quot;Можу залишити його собі?&quot;: фото злочинця звело з розуму британських жінок"Найсексуальніший злочинець" Великобританії (фото: FOX10)

"У мене теж є наручники", - повідомила одна з британок. "Якщо я його знайду, чи можна залишити його собі?" - поцікавилася інша.

Поліції Уест-Йоркшир вдалося затримати його і повернути у в'язницю протягом тижня. Втім, ця обставина не вплинула на інтерес до грабіжника.

Правоохоронці вважають, що привабливість Кехілла зіграла з ним злий жарт, оскільки його фото за лічені години розлетілося соціальними мережами, і довго ховатися за такої популярності було просто неможливо.

Раніше ми писали, що британець, який захопив синагогу в Техасі, був відомий спецслужбам

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