"Могу оставить его себе?": фото преступника свело с ума британских женщин

37-летний Джонатан Кэхилл получил тюремный срок за ограбление. Через некоторое время мужчину выпустили по УДО, однако в конце января он нарушил условия освобождения и пустился в бега.

После того как полиция графства Уэст-Йоркшир выложила снимок преступника, многие британские женщины были им очарованы. Благодаря привлекательной внешности Кэхилл превратился в "самого сексуального преступника" Великобритании, а влюбленные женщины стали признаваться в комментариях грабителю в любви.

"Cамый сексуальный преступник" Великобритании (фото: FOX10)

"У меня тоже есть наручники", - сообщила одна из британок. "Если я его найду, можно оставить его себе?" - поинтересовалась другая.

Полиции Уэст-Йоркшира удалось задержать его и вернуть в тюрьму в течение недели. Впрочем, это обстоятельство не повлияло на интерес к грабителю. Правоохранители считают, что привлекательность Кэхилла сыграла с ним злую шутку, так как его фото в считаные часы разлетелось по социальным сетям, и долго скрываться при такой популярности было просто невозможно.