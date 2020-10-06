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Могут быть одновременно: врач напугал заявлением о COVID-19 перед сезоном гриппа

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 15:54
Могут быть одновременно: врач напугал заявлением о COVID-19 перед сезоном гриппа Коронавирус и грипп могут быть у человека одновременно (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Известный врач-анестезиолог сделал важное заявление о коронавирус в условиях сезона гриппа в Украине

Коронавирус и грипп можно подцепить одновременно. Такие случаи наблюдались во врачебной практике весной 2020 года, когда сезон гриппа почти прошел. Об этом сообщил врач-анестезиолог, медик высшей категории Сергей Дубров в интервью "Громадському".

Медик отметил, что прогнозировать сейчас развитие событий осенью-зимой довольно трудно.

"Что будет в ноябре, декабре, январе, когда должен циркулировать грипп, пока неизвестно. Возможно этих объединенных инфекций будет больше. И, конечно, когда в организме два вируса, тяжесть течения болезни должна быть тяжелее. Врач, основываясь на симптомах заболевания, должен назначать соответствующее лечение", - рассказал Дубров.

Медик настаивает на вакцинации от гриппа не только в этом сезоне, а всегда. От этого вируса украинцам никуда не деться.

"Вакцина уже есть. Правительство планирует закупить ее для большого количества населения. Учителя, военные, работники МВД, врачи, пенсионеры имеют возможность бесплатной вакцинации", - сообщил доктор.

Сергей Дубров сообщил одну очень важную деталь, что в связи с коронавирусом сезонных вирусов стало намного меньше. То есть те инфекции, которые циркулировали летом и осенью, уменьшились.

Как мы писали ранее, украинцам рассказали о новых симптомах COVID-19.

Также мы сообщали ранее, что больная коронавирусом украинка рассказала о больницах в Днепре.

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