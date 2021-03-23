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Мокрый снег с дождем не отступает: синоптики огорчили прогнозом

Автор: Lite

В последние дни погода в Украине не радует, особенно в западных областях. Сегодня, 23 марта, ждать хорошей погоды тоже не стоит. При этом мокрый снег с дождем пройдет по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Черновицкой и Волынской области будет +3…+5. В Закарпатской области немного теплее +4…+6.

В Черниговской, Житомирской и Сумской областях температура воздуха составит +2…+4.

В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях градусники покажут +3…+5.

В Донецкой, Луганской и Харьковской областях также 3…5 градусов тепла.

Немного теплее в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одессской областях. Там будет +4…+6.

В оккупированном Крыму также +4…+6.

В Киеве как и в остальных областях ожидается мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха составит +1…+3. Ветер северно-западный 5-10 м/с.

Погодная карта 23 марта (meteo.gov.ua)

Напомним, эксперты рассказали, когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю. При этом если этого не делать и ждать жары, то могут быть серьезные проблемы с машиной.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть на размер за день без вреда для здоровья.

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