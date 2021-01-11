Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

Погода в Украине 11 января на большей части территории будет без осадков. При этом в Одесской области и оккупированном Крыму ожидается мокрый снег с дождем. Но везде будет холодать.

В западной части страны без осадков. В Ивано-Франковской и Львовской области 0…+2. В Тернопольской и Хмельницкой областях градусники покажут -1…+1. В Закарпатской области будет теплее всего +3…+5. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На Востоке Украины также без осадков. В Луганской области 0…-2, в Донецкой области -1…+1. В Харьковской области -1…-3.

В центральной части Украины осадков также не будет. В Полтавской области 0…-2, в Черкасской, Кировоградской и Винницкой области -1…+1.

На юге, а именно в Одесской области будет мокрый снег с дождем. При этом температура воздуха составит +1…+3. В Николаевской области та же температура только без осадков. В Херсонской области будет немного прохладней -1…+1.

В Крыму пройдет мокрый снег с дождем. Столбики градусников покажут +1…+3.

В северной части страны без осадков. В Черниговской области 0…-2, в Сумской области -1…-3, в Житомирской области -1…1.

В Киеве без существенных осадков. Температура составит 0…+2 градуса. При этом будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.

Погода в Украине 11 января (карта: meteo.gov.ua)

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