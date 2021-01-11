ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 07:02
Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода Погода в Україні 11 січня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Погода в Україні 11 січня на більшій частині території буде без опадів. При цьому в Одеській області і окупованому Криму очікується мокрий сніг з дощем. Але всюди буде холоднішати.

У західній частині країни без опадів. В Івано-Франківській і Львівській області 0...+2. У Тернопільській і Хмельницькій областях термометри покажуть -1...+1. У Закарпатській області буде найтепліше +3...+5. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На Сході України також без опадів. У Луганській області 0...-2, у Донецькій області -1...+1. У Харківській області -1...-3.

В центральній частині України опадів не буде. У Полтавській області 0...-2, у Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій області -1...+1.

На півдні, а саме в Одеській області буде мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря складе +1...+3. У Миколаївській області та ж температура тільки без опадів. У Херсонській області буде трохи прохолодніше -1...+1.

У Криму пройде мокрий сніг з дощем. Стовпчики градусників покажуть +1...+3.

У північній частині країни без опадів. У Чернігівській області 0...-2, у Сумській області -1...-3 градуси, у Житомирській області -1...1.

У Києві без істотних опадів. Температура складе 0...+2 градуси. При цьому буде дути південно-західний вітер 3-8 м/с.

Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні 11 січня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що насувається серйозне похолодання. Вона також назвала, в яких числах будуть пікові зимові морози.

Раніше на популярному курорті рідкісне природне явище створило казковий пейзаж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Гідрометцентр Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Умані пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО: відкрито справу
Юлія Струкпарламентський редактор В Умані пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО: відкрито справу