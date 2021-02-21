Мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

Завтра, 22 февраля, на большей территории Украины будет солнечная погода без осадков, но жителей восточных областей ожидает мокрый снег с дождем. Осадки будут в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

В Луганской, Донецкой, Харьковской областях температура воздуха завтра днем составит +2…+4, ночью стоит ожидать мороза до -2 градусов. В Сумской области днем тоже +2…+4, а ночью будет немного теплее -1…+1.

В западной части страны днем будет тепло и без осадков. В Ивано-Франковской области днем +7…+9, ночью -5…-7, в Закарпатской области днем также +7…+9, ночью -2…-4, во Львовской области днем +6…+8, ночью -3…-5, в Тернопольской области днем также +6…+8, а ночью -4…-6.

В центре Украины без осадков. В Кировоградской области днем +4...+6, ночью -1…-3, в Днепропетровской области днем также +4...+6, ночью 0…-2, в Полтавской области днем +3…+5, ночью 0…-2, в Черкасской области днем +4…+6, ночью -1…-3.

В северной части также без осадков. В Черниговской области днем ожидается +3…+5, ночью -1…-3. В Житомирской области днем +4…+6, ночью -1…-3.

На юге также тепло и без осадков. В Херсонской области днем +6…+8, ночью 0…-2. В Николаевской области днем +7…+9, ночью -1…-3, в Одесской области днем также +7…+9, а ночью 0…-2.

В аннексированном Крыму днем +4…+6, ночью -1…+1.

В Киеве 22 февраля без осадков. При этом температура воздуха днем составит +3…+5, ночью 0…-2. Ветер северно-западный 3-8 м/с.

Погодная карта на 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)