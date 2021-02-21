Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

Завтра, 22 лютого, на більшій території України буде сонячна погода без опадів, але жителів східних областей чекає мокрий сніг з дощем. Опади будуть у Луганській, Донецькій, Харківській і Сумській областях.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

В Луганській, Донецькій, Харківській областях температура повітря завтра вдень становитиме +2...+4, вночі варто очікувати морозу до -2 градусів. У Сумській області вдень +2...+4, а вночі буде трохи тепліше -1...+1.

У західній частині країни вдень буде тепло і без опадів. В Івано-Франківській області вдень +7...+9, вночі -5...-7, в Закарпатській області вдень також +7...+9, вночі -2...-4, у Львівській області вдень +6...+8, вночі -3...-5, у Тернопільській області вдень також +6...+8, а вночі -4...-6.

У центрі України без опадів. В Кіровоградській області вдень +4...+6, вночі -1...-3 градуси, у Дніпропетровській області вдень також +4...+6, вночі 0...-2, у Полтавській області вдень +3...+5, вночі 0...-2, у Черкаській області вдень +4...+6, вночі -1...-3.

В північній частині також без опадів. У Чернігівській області вдень очікується +3...+5, вночі -1...-3. В Житомирській області вдень +4...+6, вночі -1...-3.

На півдні також тепло та без опадів. У Херсонській області вдень +6...+8, вночі 0...-2. У Миколаївській області вдень +7...+9, вночі -1...-3 градуси, в Одеській області вдень також +7...+9, а вночі 0...-2.

У анексованому Криму вдень +4...+6, вночі -1...+1.

У Києві 22 лютого без опадів. При цьому температура повітря вдень становитиме +3...+5, вночі 0...-2. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Дорожня карта на 22 лютого (фото: meteo.gov.ua)