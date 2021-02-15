Молодая жена Виктора Павлика показала подросший животик на День святого Валентина
Екатерина Репяхова в скором времени родит украинскому певцу Виктору Павлику их первенца. Ребенок должен появится на свет в июне и ему уже подобрали имя - Миша. Девушка показала новое фото со своим мужем, на котором виден ее подросший животик.
Фотографию с празднования Дня святого Валентина Репяхова опубликовала в Instagram.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Любимый̆, самый̆ лучший̆ муж в мире. Пусть так будет всегда", - написала Репяхова.
Судя по геолокации фото, пара отмечала 14 февраля в Одессе в спа-отеле, в котором есть дельфины.
Пользователи сети прокомментировали их совместное фото.
- Любите и будьте счастливы!!!
- Красивая пара! Счастья вам!
- Замечательные, любви вам;
- Чудесные! Будьте всегда счастливы!
- С праздником! Замечательная семья, любите и будьте любимы;
- Красивые и счастливые.
Напомним, Виктор Павлик признался, что это будут первые его партнерские роды, но он этого сильно боится. Поэтому еще думает, стоит ли ему присутствовать во время родов.
Мы также писали о том, что Виктор Павлик пожаловался на лишний вес, во время того, как примерял новую вышиванку в ателье, которую ему шьют на заказ. Артист покрутился в наряде, и подчеркнул, что в области талии суживать ничего не нужно.
Когда жена за кадром сказала, что можно было бы сходить в тренажерный зал, то музыкант сказал, что уже не в том возрасте.