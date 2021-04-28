MONATIK сделал намек, что покидает "Голос країни"

Монатик, который был тренером на проекте несколько сезонов, сделал очень неожиданное заявление. Артист немного намекнул, что он больше не будет участвовать в шоу в качестве тренера и судьи.

Об этом певец написал на своей странице в Instagram.

"Поздравляю вас, победители 11 сезона шоу. Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте "Голос країни" — Владимира Заваднюка и тренеров Тину Кароль, Олега Винника, Надю Дорофееву, за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!", — написал Монатик в соцсети.

Также Дмитрий отметил, что Тема Паучек остается для него победителем.

"Горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится!" - написал Монатик.

Дмитрий Монатик намекнул, что покидает шоу (фото: instagram.com/monatik_official)