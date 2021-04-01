MONATIK впервые показал лица сыновей в честь своего юбилея

Артист засветил малышей в саундтреке под названием "ресницы безопасности" из документального автобиографического фильма "Вечно танцующий человек".

Дмитрий Монатик женат на Ирине Демичевой. Пара воспитывает двоих сыновей - Платона и Даниила, 2015 и 2017 годов рождения.

Сегодня, 1 апреля, нашему гениальному мультиартисту исполняется 35 лет. В видеоряде он показал нарезку из архива, которая повествует о его личной, творческой жизни и пути к признанию и славе.

Песня "ресницы безопасности" вошла в третий сольный альбом "LOVE IT ритм".

На кадрах можно увидеть фото из семейного архива, где он позирует с малышами.

Скриншот: Дмитрий Монатик показал лица сыновей

"Ресницы безопасности" - это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: "сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря". Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира", - так описывает свою работу МОNАТІК.

Видео: Дмитрий Монатик - ресницы безопасности (из д/ф "Вечно танцующий человек")