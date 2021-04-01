MONATIK вперше показав обличчя синів на честь свого ювілею

Дмитро Монатік одружений на Ірині Демічевій. Пара виховує двох синів - Платона і Данила, 2015 та 2017 років народження.

Сьогодні, 1 квітня, нашому геніальному мультиартистові виповнюється 35 років. У відеоряді він показав нарізку з архіву, яка оповідає про його особисте, творче життя та шлях до визнання і слави.

Пісня "ресницы безопасности" увійшла в третій сольний альбом "LOVE IT ритм".

На кадрах можна побачити фото з сімейного архіву, де він позує з малюками.

Скріншот: Дмитро Монатік показав обличчя синів

"Ресницы безопасности" - це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша описує шлях до мети: "сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря". Ми вирішили зробити на неї відеороботу, яка складається з моментів, архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу", - так описує свою роботу МОNАТІК.

Відео: Дмитро Монатік - ресницы безопасности (з д/ф " "Вечно танцующий человек")