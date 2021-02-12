MONATIK впервые признался, как сделал предложение жене: азы романтики

Украинский мультиартист и тренер шоу "Голос країни-11 Дмитрий Монатик рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей жене Ирине.

По словам Дмитрия Монатика, он подготовил избраннице сюрприз и собственноручно соорудил ресторан на одной из крыш Киева.

"Азы истинной романтики все-таки положили начало на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец-то осмелился сделать предложение, соорудил на крыше личный ресторан на один стол среди зелени и праздничных фонарей, которые она так любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение "Ты". Так мы и стали официально семьей. Я искренне желаю всем, чтобы день всех влюбленных продолжался целую вечность", - рассказал мультиартист.

Отметим, что Дмитрий и Ирина Монатик в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей — Платона и Даниила.

Дмитрий рассказывает, что все самые яркие моменты в жизни он прожил вместе с Ириной.

Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной (фото: tsn.ua)