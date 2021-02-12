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MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці: ази романтики

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 14:15
MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці: ази романтики MONATIK поділився особистими спогадами (фото: instagram.com.irinamonatik)
Автор: Людмила Жукова

Український мультиартист і тренер шоу "Голос країни-11 Дмитро Монатік розповів, як зробив пропозицію руки і серця своїй дружині Ірині.

Цими романтичними спогадами музикант поділився з ТСН.

За словами Дмитра Монатіка, він підготував обраниці сюрприз і власноруч спорудив ресторан на одній з дахів Києва.

"Ази справжньої романтики все-таки поклали початок на одному з дахів на проспекті Перемоги. В той день я нарешті наважився зробити пропозицію, спорудив на даху особистий ресторан на один стіл серед зелені і святкових ліхтарів, які вона так любить. Перед тим, як поставити найважливіше питання, я вперше прочитав вірш "Ти". Так ми і стали офіційно сім'єю. Я щиро бажаю всім, щоб день всіх закоханих тривав цілу вічність", - розповів мультиартист.

Відзначимо, що Дмитро та Ірина Монатік у шлюбі вже п'ять років. Подружжя виховує двох синів — Платона і Данила.

Дмитро розповідає, що всі найяскравіші моменти життя він прожив разом з Іриною.

MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці: ази романтикиДмитро Монатік разом з дружиною Іриною (фото: tsn.ua)

Як ми раніше писали, MONATIK готується до новосілля в елітній квартирі Києва.

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