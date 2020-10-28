Морозы придут в Украину совсем скоро: синоптики показали новые карты

Погода в Украине готовит неприятные сюрпризы в ближайшие недели

Погода в Украине начнет портиться уже с последних дней октября и ноябрь начнется с холодов и дождей. Во второй половине месяца температура воздуха упадет ниже +10 градусов в большинстве регионов, а первые ночные заморозки стоит ожидать уже после 20 ноября.

Как показывают карты на портале Gismeteo, на востоке страны первая и вторая неделя ноября будут относительно теплыми, однако будет много дождей. После 16 ноября температура днем упадет до +9 градусов, а ночные заморозки от -1 до -2 градусов стоит ожидать после 21 числа.

Карта погоды в Харькове

На юге теплая погода продержится почти всю первую неделю ноября, хотя синоптики прогнозируют сильные дожди. В середине месяца ожидается еще несколько теплых и солнечных дней, а после 17 ноября температура упадет до +4 градусов ночью и +7 +9 градусов днем.

Карта погоды в Одессе

На севере существенное похолодание наступит уже с 1 ноября. Середина месяца будет мокрой – дожди будут идти почти целую неделю. После 18 ноября ночная температура воздуха опустится до -1 -4 градусов, а днем будет совсем холодно, от 0 до +4 градусов.

Карта погоды в Чернигове

В западных областях ноябрь начнется с дождей, а также с понижения температуры до +9 +11 градусов. После 15 ноября дневная температура упадет до +2 +4 градусов, дожди будут идти целую неделю. А после 17 ноября ночная температура опустится до -1 -4 градусов.

Карта погоды во Львове

В Киеве ноябрь также начнется с дождей и похолодания. После 6 ноября температура упадет до +5 +7 градусов, с 9 по 15 ноября будут идти дожди, а после 17 ноября – температура резкой пойдет вниз, ночью до -3 градусов, днем не более +4 градусов.

Карта погоды в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какие сюрпризы от погоды стоит ожидать в ноябре.