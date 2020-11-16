Морозы и снег: в какие области Украины пришла зима

Погода в Украине 16 ноября будет снежной и морозной. Такой прогноз синоптики составили для жителей востока. При этом на западе страны, согласно обновленному прогнозу ожидается до +9 градусов в течение дня. В какие области Украины уже пришла зимняя погода - рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается, морозной погоды в понедельник будет на востоке страны уже днем. Холоднее всего будет в Харьковской и Луганской области, где в светлое время суток ожидается -3...-5 градусов. В других регионах на востоке -3... +2 градуса. В остальном "минусов" не ожидается. В центральных и северных областях будет - +1... +5 градусов. Теплее всего, традиционно, будет на востоке и западе страны, где термометры покажут в среднем +5… +9 градусов, местами от +4 градусов.

При этом на востоке синоптики прогнозируют сохранение дневных показателей от -1 до -5 градусов в ночное время. Морозы в темное время суток также ожидаются в северных областях – до -1 градуса. В остальных областях – до +2… +5 градусов.

В Киеве 16 ноября и днем, и ночью ожидается +2… +4 градуса.

Погода в Украине 16 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Небо будет затянутым, местами синоптики прогнозируют осадки. Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается выпадение снега, но не в большом количестве. В Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях – снег с дождем. Солнечная погода с переменной облачностью будет радовать только жителей приморских областей.

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили украинцев про аномальную зиму в Киеве. Специалисты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 будет непредсказуемой.

До этого сообщалось, что в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.