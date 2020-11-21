Морозы усилятся и засыпет снегом: в каких областях будет опасная погода

Погода в Украине испортится в некоторых областях

Погода в Украине принесет усиление морозов и снег в ряд областей в воскресенье, 22 ноября. "Минус" доберется до Запада, а на Востоке наоборот - зимние температуры снизят обороты, в некоторые области придет дневной мороз.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, что снег завтра вероятен в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На остальных территориях - без осадков.

Что касается температуры, то на Западе, Юге, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях днем +3+5 градусов, а ночью заморозки от -1 до -3 градусов. Исключение составит Закарпатье с -4... -6 ночного мороза.

В остальных центральных областях, на Севере и Востоке днем -1... +1, ночью -1... -3 градуса.

В Киеве в воскресенье днем будет +1+3 выше нуля, а ночью от 0 до -2 мороза. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 22 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко в прогнозе на выходные предупредила автомобилистов о том, что дороги будут скользкими.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на конец осени и начало зимы. Они обещают температурные рекорды и много дождей.

Также метеорологи дали прогноз погоды на зиму в Киеве в сезоне 2020-2021. Эксперты говорят, что погода будет с сюрпризами.