Морози посиляться і засипле снігом: в яких областях буде небезпечна погода

Погода в Україні зіпсується в деяких областях

Погода в Україні принесе посилення морозів та сніг в ряд областей у неділю, 22 листопада. "Мінус" добереться до Заходу, а на Сході навпаки - зимові температури знизять обороти, в деякі області прийде денний мороз.

Так, синоптики Українського гідрометцентру розповіли, що сніг завтра імовірний в Сумській, Харківській та Луганській областях. На решті території - без опадів.

Що стосується температури, то на Заході, Півдні, а також у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях вдень +3+5 градусів, а вночі заморозки від -1 до -3 градусів. Виняток становитиме Закарпаття з -4... -6 нічного морозу.

В інших центральних областях, на Півночі та Сході вдень -1... +1, вночі -1... -3 градуси.

У Києві в неділю вдень буде +1+3 вище нуля, а вночі від 0 до -2 морозу. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 22 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко в прогнозі на вихідні попередила автомобілістів про те, що дороги будуть слизькими.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на кінець осені і початок зими. Вони обіцяють температурні рекорди і багато дощів.

Також метеорологи дали прогноз погоди на зиму в Києві в сезоні 2020-2021. Експерти кажуть, що погода буде з сюрпризами.