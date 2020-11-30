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Гололед, мощные дожди и снегопады: какие области Украины под ударом

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 07:02
Гололед, мощные дожди и снегопады: какие области Украины под ударом Погода в Украине 30 ноября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Синоптики прогнозируют сильные осадки в центральных и северо-восточных областях

Погода в Украине в понедельник будет очень мокрой. Низкая вероятность осадков будет сохраняться только в Запорожской, Донецкой, Киевской, Черновицкой и Луганской областях, а также на Крымском полуострове. В остальных областях – снег или дождь со снегом. Также в Украине ожидается гололед. Где 30 ноября будет выпадение аномального уровня осадков – рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, обильный снег с дождем будет идти и днем, и ночью в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Сильный снег ожидается только в Черниговской области. В остальных регионах осадки будут незначительными. При этом дожди и снегопады будут сопровождаться порывами ветра до 5-10 м/c.

При этом характер осадков будет определяться уровнем тепла в регионе. Так, на западе ожидается только снег, так как дневные показатели тепла будут доходить до отметок -2… +1 градус в течение дня. В центре немного теплее - -1… +3 градуса. Вообще без "минусов" пройдет понедельник на востоке и юге страны, где отметки у градусников будут колебаться в пределах 0… +7 градусов.

В ночное время заморозки ожидаются на уровне до -4… 0 градусов. На востоке и юге страны – 0… +5 в ночное время суток.

Гололед, мощные дожди и снегопады: какие области Украины под ударом

Погода в Украине 30 ноября (карта: meteo.gov.ua)

В каких областях будет гололед 30 ноября

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Черкасской;
  • Полтавской.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие области Украины засыплет снегом в первые дни зимы.

Ранее мы писали о том, что синоптик дал новый прогноз погоды на декабрь и предупредил об аномальных сюрпризах.

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