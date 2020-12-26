ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мощный ветер и снег с дождем: где в Украине разгуляется непогода

Новина українською → Суббота 26 декабря 2020 07:00
Мощный ветер и снег с дождем: где в Украине разгуляется непогода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

 

 

Погода в Украине принесет значительные осадки в виде снега с дождем, которые накроют половину территории страны в субботу, 26 декабря. Также ожидается гололед и сильный ветер в восточных областях, где объявлен первый уровень метеорологической опасности - "желтый".

Как говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo, в некоторых регионах порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с.

Непогода ожидается в Харьковской и Луганской областях. Также сообщается, что на Востоке в темное время суток будет плотный туман, видимость снизится до 900 м.

Температура воздуха в северных и центральных областях днем в субботу составит около +1... +2 градуса, а ночью опустится до -2 градусов.

На Западе столбики термометров будут колебаться в пределах +1... +3 градусов, в ночное время прогнозируется около -4... -2 градусов.

В восточных регионах потеплеет до +5 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до -2 градусов.

В южных областях ожидается около +3... +6 градусов в дневное время, а после захода солнца температура воздуха снизится максимум до нуля.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, дожди с мокрым снегом ожидаются 26 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской областях, а также в Крыму.

На остальной части территории страны будет сухо, но облачно с прояснениями.

При этом ожидается, что следующий день - воскресенье, 27 декабря - пройдет в Украине вообще без осадков.

Мощный ветер и снег с дождем: где в Украине разгуляется непогода

Карта погоды в Украине 26 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что в Украине резко поменяется погода и придет новый антициклон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Гидрометцентр синоптики
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе, военные стреляли в ответ