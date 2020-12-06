Мощный ветер и резкое похолодание до -14: на Украину надвигается мощный циклон

Погода в Украине 7 декабря будет солнечной, сухой и морозной, но кое-где небо затянет тучами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Облачную погоду в начале недели синоптик прогнозирует на крайнем западе и в южной части, кроме Запорожья. Со слов Диденко, облака могут дотянуть до Кропивницкого и районов, а также захватить южные районы Днепропетровщины.

Особых осадков 7 декабря не предвидится. Лишь незначительный дождь с мокрым снегом ожидается в южной части Украины через влияние черноморского циклона.

Температура воздуха будет колебаться от -6 до -12 градусов, а на Востоке до -14 градусов. В южной части и на Западе 0-6 градусов мороза.

В южной части и на Западе от 0 до 6 градусов мороза. Теплее всего в Крыму и на Закарпатье, там предполагается от +2 до +7 градусов.

В Киеве понедельник будет холодным, но солнечным. Температура ночью предполагается до -9 градусов, в окрестностях до -10 градусов. Днем будет теплее от -2 до -4 градусов. Объясняется это тем, что в столице будет царить арктическая воздушная масса.

Ветер завтра в Украине будет порывистым, юго-восточного направления. Сильные порывы ветра будут добавлять ощущение холода.

"Первый умеренный мороз показал, что зима пришла, если кто сомневался. Не перемерзайте, одевайтесь тепло, любуйтесь солнцем, потому что уже во второй половине недели, хотя и потеплеет, но снова набегут тучи и повысится влажность воздуха", - написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 6 декабря (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет первый месяц зимы.

Также метеорологи дали прогноз на зиму в Киеве.