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Можете не сразу заметить: врач назвала топ признаков обезвоживания организма

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Пятница 16 июля 2021 11:03
Можете не сразу заметить: врач назвала топ признаков обезвоживания организма Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Водный баланс - один из важных шагов к здоровому образу жизни. Несмотря на то, что вода не имеет питательной ценности, она доставляет в наши клетки витамины, минеральные соли, выводит шлаки. Без воды невозможна регуляция теплообмена.

Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокриолог Катерина Григорьева.

Достаточное количество жидкости в организме влияет на:

  • артериальное давление
  • моторику желудочно-кишечного тракта
  • состояние кожи, волос, ногтей
  • общее самочувствие

Можете не сразу заметить: врач назвала топ признаков обезвоживания организмаКак заметить, что у вас обезвоживание - врач назвала признаки (фото: pexels.com)

Из-за чего возможно обезвоживание?

  • Усиленное потоотделение после спортивных упражнений, тяжелого физического труда, посещения сауны, жизни в жарком климате.
  • Работа в помещении с повышенной сухостью, особенно в зимнее время, когда батареи максимально горячие и нет увлажнителя воздуха.
  • При снижении функции почек.

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Вы можете не сразу заметить, что вам не хватает жидкости. Но спустя какое-то время, это обязательно отразится на вашем здоровье.

Признаки обезвоживания:

- Усталость. Недостаток воды в крови приводит к недостатку кислорода, что, в свою очередь, приводит к сонливости и постоянному чувству усталости.

- Сухость, шелушение кожи.

- Тусклые волосы.

- Бледность.

- Головная боль.

- Потеря концентрации внимания.

- Запоры.

- Сухость глаз. Особенно ее чувствуют те, кто носит контактные линзы.

- Сокращение мышечной массы.

- Снижение артериального давления.

Раньше нутрициолог предупредила об опасности спреев от комаров и клещей.

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