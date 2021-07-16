Можете не відразу помітити: лікар назвала топ ознак зневоднення організму
Водний баланс - один з важливих кроків до здорового способу життя. Незважаючи на те, що вода не має поживної цінності, вона доставляє в наші клітини вітаміни, мінеральні солі, виводить шлаки. Без води неможлива регуляція теплообміну.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Достатня кількість рідини в організмі впливає на:
- артеріальний тиск
- моторику шлунково-кишкового тракту
- стан шкіри, волосся, нігтів
- загальне самопочуття
Як помітити, що у вас зневоднення - лікар назвала ознаки (фото: pexels.com)⠀
Через що можливе зневоднення?
- Посилене потовиділення після спортивних вправ, важкої фізичної праці, відвідування сауни, життя в жаркому кліматі.
- Робота в приміщенні з підвищеною сухістю, особливо в зимовий час, коли батареї максимально гарячі і немає зволожувача повітря.
- При зниженні функції нирок.
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Ви можете не відразу помітити, що вам не вистачає рідини. Але через якийсь час, це обов'язково відіб'ється на вашому здоров'ї.
Ознаки зневоднення:
- Утома. Нестача води в крові призводить до нестачі кисню, що, в свою чергу, призводить до сонливості і постійного відчуття втоми.
- Сухість, лущення шкіри.
- Тьмяне волосся.
- Блідість.
- Головний біль.
- Втрата концентрації уваги.
- Запір.
- Сухість очей. Особливо її відчувають ті, хто носить контактні лінзи.
- Скорочення м'язової маси.
- Зниження артеріального тиску.
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