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Можете не відразу помітити: лікар назвала топ ознак зневоднення організму

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П'ятниця 16 липня 2021 11:03
Можете не відразу помітити: лікар назвала топ ознак зневоднення організму Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Водний баланс - один з важливих кроків до здорового способу життя. Незважаючи на те, що вода не має поживної цінності, вона доставляє в наші клітини вітаміни, мінеральні солі, виводить шлаки. Без води неможлива регуляція теплообміну.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Достатня кількість рідини в організмі впливає на:

  • артеріальний тиск
  • моторику шлунково-кишкового тракту
  • стан шкіри, волосся, нігтів
  • загальне самопочуття

Можете не відразу помітити: лікар назвала топ ознак зневоднення організмуЯк помітити, що у вас зневоднення - лікар назвала ознаки (фото: pexels.com)

Через що можливе зневоднення?

  • Посилене потовиділення після спортивних вправ, важкої фізичної праці, відвідування сауни, життя в жаркому кліматі.
  • Робота в приміщенні з підвищеною сухістю, особливо в зимовий час, коли батареї максимально гарячі і немає зволожувача повітря.
  • При зниженні функції нирок.

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Ви можете не відразу помітити, що вам не вистачає рідини. Але через якийсь час, це обов'язково відіб'ється на вашому здоров'ї.

Ознаки зневоднення:

- Утома. Нестача води в крові призводить до нестачі кисню, що, в свою чергу, призводить до сонливості і постійного відчуття втоми.

- Сухість, лущення шкіри.

- Тьмяне волосся.

- Блідість.

- Головний біль.

- Втрата концентрації уваги.

- Запір.

- Сухість очей. Особливо її відчувають ті, хто носить контактні лінзи.

- Скорочення м'язової маси.

- Зниження артеріального тиску.

Раніше нутриціолог попередила про небезпеку спреїв від комарів і кліщів.

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