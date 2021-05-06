Из мужских отделов: стилист показала идеальный гардероб для беременных в 2021
Беременность - это волшебные мгновения в жизни женщины, но довольно часто девушки забывают, что в это прекрасное время не стоит забывать о себе и своем внешнем виде. И даже с животиком можно выглядеть красиво и стильно.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Холодова.
Стилист дала несколько советов для будущих мам и рассказала, где лучше всего приобретать одежду, пока малыш не появится на свет:
- покупайте оверсайз одежду,
- покупайте вещи в линейке для беременных, если такая есть у вашего любимого бренда,
- если нет, стоит заглянуть в мужские отделы - там часто находятся отличные вещи для нашей цели.
Идеальный гардероб для беременных в 2021
1. Платья-футболки, трикотажные платья - удобно и красиво.
2. Если узкие штаны - то с рубашкой-оверсайз.
3. Пиджаки - настоящее "спасение" для беременных.
4. Оверсайз-футболки, рубашки - ищите в мужском отделе.
5. У некоторых брендов есть специальные джинсы - со вставкой для животика.
6. Оверсайз-кардиганы на плохую погоду.
7. Трикотажные костюмы - всегда удачное решение, если вы беременна.
Как стильно одеться беременной (фото: tanya.myname)
Напомним, стилист показала, как одеваться девушкам с низким ростом, чтобы казаться выше.
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