Если хочется выглядеть выше: стилист рассказала, как одеваться при маленьком росте
Как визуально стать выше? (фото: pexels.com)
Это - вовсе не правила, которым нужно безоговорочно следовать. Просто для кого-то критично себя визуально вытянуть, а кому-то все равно. Если же вам хочется казаться выше, то есть определенные приемы, которые вам в этом помогут.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Аня Рыбкина.
Простые приемы, как казаться выше
- Цветовая вертикаль: ничто так не увеличивает рост, как большие отрезки одежды одинакового или близких оттенков. Чем меньше вы разбиваете цветом фигуру на части, тем лучше.
- Обувь в тон колготок или поясного изделия отлично вытягивает рост по той же самой причине.
- Высокая или средняя посадка брюк и юбок. Низкая посадка сильно съедает рост и часто искажает пропорции.
- Любые вертикали: полоски, стрелки, свисающие ленты будут визуально вытягивать и стройнить.
- Черный низ / белый верх - не ваша история. Старайтесь избегать контрастных сочетаний.
- Старайтесь заправлять топы и футболки в брюки или хотя бы подцепливать уголок (это удлиняет ноги).
- Не стоит баловаться ремнями, которые сильно контрастируют с одеждой, это режет фигуру и создает горизонталь, которая нам не нужна.
- Не уходите в гипероверсайз. Выбирайте полуприталенный силуэт и умеренно свободные вещи.
- Выбирайте соразмерные сумки. С огромным шоппером в руках вы будете казаться еще меньше.
- То же самое касается принтов. Цветы и цветищи будут создавать дисбаланс. Лучше выбрать более мелкий принт. То же самое касается геометрии.
Примеры, как стоит и как не стоит одеваться
Выбирайте сумки небольших размеров и однотонные костюмы.
Светлая обувь "удлиняет" ноги.
Не стоит носить контрастные ремни.
Как одеваться невысоким девушкам (фото: instagram.com/stylebox_page)
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